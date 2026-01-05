Čubrilo izbacio prognozu i zvuči gore nego što je RHMZ najavio: Ne nadajte se otopljenju pre ovog datuma

Nova pre 39 minuta  |  Autor: Nova.rs
Čubrilo izbacio prognozu i zvuči gore nego što je RHMZ najavio: Ne nadajte se otopljenju pre ovog datuma

Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje od 05.01. do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je izdao upozorenje i pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Ipak, "pravo" zimsko vreme će se izgleda zadržati i duže od toga. Po novim proračunima Marka Čubrila, meteorologa amatera kojeg ceo region prati na mrežama, i narednih dana biće obilnog snega na severu, zapadu i severoistoku, a danas je moguća i ledena kiša. „U sredu zahlađenje i sneg nad većim delom regiona. Zatim na kratko suvo uz jak mraz, a za naredni vikend prolazno naoblačenje i sneg. Od oko 14. januara najverovatnije sledi otopljenje“, sumira Čubrilo svoju
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

RTS pre 4 minuta
Oblačno i hladno širom Srbije, ledena kiša i sneg u istočnoj Srbiji

Oblačno i hladno širom Srbije, ledena kiša i sneg u istočnoj Srbiji

Glas Zaječara pre 1 sat
Sneg i ledena kiša u Srbiji: Kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

Sneg i ledena kiša u Srbiji: Kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

Newsmax Balkans pre 29 minuta
U Kruševcu pokrenuti kotlovi, ali građani još nemaju grejanje

U Kruševcu pokrenuti kotlovi, ali građani još nemaju grejanje

N1 Info pre 2 sata
Upozorenje na LEDENU KIŠU, građanima se savetuje maksimalan oprez

Upozorenje na LEDENU KIŠU, građanima se savetuje maksimalan oprez

InfoKG pre 2 sata
Region: U BiH i Hrvatskoj poziv na oprez u saobraćaju, Slovenija bez snega, a najtoplije Skoplje

Region: U BiH i Hrvatskoj poziv na oprez u saobraćaju, Slovenija bez snega, a najtoplije Skoplje

RTV pre 1 sat
Kruševac i dalje bez grejanja, 7.000 korisnika čeka otklanjanje kvara

Kruševac i dalje bez grejanja, 7.000 korisnika čeka otklanjanje kvara

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaSMSBanatSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Preduzeće za puteve Kragujevac: Putevi u Šumadiji i Pomoravlju prohodni

Preduzeće za puteve Kragujevac: Putevi u Šumadiji i Pomoravlju prohodni

Glas Šumadije pre 4 minuta
Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

RTS pre 4 minuta
Prof. dr Dragan Mitić: Venera na Vrelu - tihi odgovor jednom mestu. O mogućem simbolu belopalanačkog vrela i varoške samosvesti…

Prof. dr Dragan Mitić: Venera na Vrelu - tihi odgovor jednom mestu. O mogućem simbolu belopalanačkog vrela i varoške samosvesti

Plus online pre 4 minuta
Osnovana radna grupa za projekat pruge od Beograda do Niša

Osnovana radna grupa za projekat pruge od Beograda do Niša

Naissus info pre 4 minuta
Naprednjaci: Vučić će vrlo brzo doći u Novi Sad, kad mu državničke obaveze to dozvole

Naprednjaci: Vučić će vrlo brzo doći u Novi Sad, kad mu državničke obaveze to dozvole

Radio 021 pre 4 minuta