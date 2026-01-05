Čubrilo izbacio prognozu i zvuči gore nego što je RHMZ najavio: Ne nadajte se otopljenju pre ovog datuma

Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje od 05.01. do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je izdao upozorenje i pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Ipak, "pravo" zimsko vreme će se izgleda zadržati i duže od toga. Po novim proračunima Marka Čubrila, meteorologa amatera kojeg ceo region prati na mrežama, i narednih dana biće obilnog snega na severu, zapadu i severoistoku, a danas je moguća i ledena kiša. „U sredu zahlađenje i sneg nad većim delom regiona. Zatim na kratko suvo uz jak mraz, a za naredni vikend prolazno naoblačenje i sneg. Od oko 14. januara najverovatnije sledi otopljenje“, sumira Čubrilo svoju