Tusk: EU je propala ako se ne naoruža

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Tusk: EU je propala ako se ne naoruža

Poljski premijer Donald Tusk poručio je da niko neće ozbiljno shvatati Evropsku uniju, ni neprijatelji ni saveznici, ako se ne naoruža.

"Moramo konačno da poverujemo u svoju snagu, da nastavljamo da se naoružavamo i budemo jedinstveni kao nikad do sada. Jedan za sve, svi za jednog. U suprotnom propali smo", poručio je Tusk na mreži Iks. Ta poruka poljskog premijera dolazi nakon intervencije SAD u Venecueli, posle koje je, tokom vikenda, američki predsednik Donald Tramp zapretio da bi još nekoliko zemalja moglo da se nađe na meti napada a ponovio je da je Amerikancima nužno potreban i Grenland, čime
