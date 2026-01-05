Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i počeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), saznaje N1.

Poseta je počela obilaskom ključnih kapaciteta NIS-a. Prema nezvaničnim saznanjima N1, dvanaestočlana delegacija MOL-a obilazi postrojenja, prijem i otpremu derivata, rezervoarski prostor i instalacije, kao i pristanište. U pitanju je operativna delegacija koja proverava stanje Rafinerije, a obići će i Rafineriju zemnog gasa u Elemiru. Današnjim sastancima sa predstavnicima MOL-a, javlja N1, nisu prisustvovali predstavnici Vlade Srbije, niti Ministarstva rudarstva