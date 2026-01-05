Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Radio sto plus pre 1 sat
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i počeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), saznaje N1.

Poseta je počela obilaskom ključnih kapaciteta NIS-a. Prema nezvaničnim saznanjima N1, dvanaestočlana delegacija MOL-a obilazi postrojenja, prijem i otpremu derivata, rezervoarski prostor i instalacije, kao i pristanište. U pitanju je operativna delegacija koja proverava stanje Rafinerije, a obići će i Rafineriju zemnog gasa u Elemiru. Današnjim sastancima sa predstavnicima MOL-a, javlja N1, nisu prisustvovali predstavnici Vlade Srbije, niti Ministarstva rudarstva
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Biznis.rs pre 18 minuta
Koliko je kompleksna procedura obnove rada rafinerije u Pančevu? Štern: Trenutno se održava u toplom pogonu

Koliko je kompleksna procedura obnove rada rafinerije u Pančevu? Štern: Trenutno se održava u toplom pogonu

Euronews pre 2 minuta
Analiza NIS-a u toku: Predstavnici MOL-a obilaze ključne kapacitete

Analiza NIS-a u toku: Predstavnici MOL-a obilaze ključne kapacitete

Vreme pre 1 sat
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Nova pre 1 sat
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Morava info pre 1 sat
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Serbian News Media pre 1 sat
Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Trampov kripto-potez rizičan za deoničare

Trampov kripto-potez rizičan za deoničare

Kamatica pre 12 minuta
Poštanska štedionica: Tehnički problemi sa jednim brojem bankomata

Poštanska štedionica: Tehnički problemi sa jednim brojem bankomata

N1 Info pre 7 minuta
Na niškom aerodromu ponovo uspostavljen let do Dortmunda

Na niškom aerodromu ponovo uspostavljen let do Dortmunda

N1 Info pre 12 minuta
Yettel najavio širenje 5G mreže u 2026. i pravno spajanje sa kompanijom SBB 1. aprila

Yettel najavio širenje 5G mreže u 2026. i pravno spajanje sa kompanijom SBB 1. aprila

N1 Info pre 42 minuta
Beogradska berza - Dnevni izveštaj za ponedeljak, 5. januar 2026.

Beogradska berza - Dnevni izveštaj za ponedeljak, 5. januar 2026.

Ekapija pre 2 minuta