Cena zlata snažno skočila

Cena zlata zabeležila je snažan rast od 2,1 odsto u ponedeljak u odnosu na kraj prošle sedmice, usled pojačanih geopolitičkih tenzija na globalnom nivou.

Unca zlata jutros je dostigla cenu od 4.421 dolar (oko 3.780 evra), što predstavlja povećanje od približno 90 dolara po unci u periodu od petka do ponedeljka. Rast cena plemenitih metala usledio je nakon eskalacije odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele, posle vojne operacije Vašingtona tokom koje su privedeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga, a potom prebačeni u SAD radi suočavanja sa krivičnim optužbama. Američka vojna akcija