Misteriozni kockar se kladio na smenu Madura, pa dobio basnoslovnu sumu

Misteriozni onlajn kockar zaradio je više od 400.000 dolara na platformi "Polimarket", kladeći se kriptovalutama na to da će SAD izvršiti napad na Venecuelu i svrgnuti predsednika te zemlje Nikolasa Madura, pokazala je analiza dostupnih podataka o klađenjima.

Klađenja su postavljena između 27. decembra i 3. januara, neposredno pre nego što je američka vojska u ranim jutarnjim satima u subotu sprovela operaciju u Karakasu, tokom koje su Maduro i njegova supruga Silija Flores uhapšeni i prebačeni u SAD zbog optužbi za narkoterorizam, piše NBC. Ukupno je zabeleženo 13 klađenja u vrednosti od oko 34.000 dolara, a najveće, veće od 14.000 dolara, uplaćene su svega nekoliko sati pre početka operacije. Slučaj je izazvao