Simbolika i običaji Badnjeg dana i Božića: Duh zajedništva u centru praznika

Badnji dan predstavlja poslednji i ujedno najstroži dan Božićnog posta, ali i dan koji najavljuje jedan od najvećih hrišćanskih praznika, rođenje Isusa Hrista.

Iako se običaji menjaju kroz vreme i prilagođavaju savremenom načinu života, suština praznika ostaje ista porodica, sloga i zajedništvo. Saša Srećković, muzejski savetnik Etnografskog muzeja, ističe da Badnji dan treba provesti u miru, sa pozitivnim mislima i u atmosferi iščekivanja velikog radosnog događaja. „Najvažnije je da je porodica na okupu. Bez obzira na to koliko se običaji menjaju, taj duh zajedništva i očuvanje porodične sloge su ključni“, naglašava
