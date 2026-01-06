Zbog ovoga je Nikola Jokić najbolji u NBA: Kad je viknuo sa klupe, svi su znali šta da urade

Zbog ovoga je Nikola Jokić najbolji u NBA: Kad je viknuo sa klupe, svi su znali šta da urade

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Filadelfiju (125:124) nakon produžetka, u jednom od najluđih NBA mečeva ove sezone.

Bez sedmorice igrača među kojima su i svih pet startera tim iz Kolorada je uspeo da pobedi, a ni ovaj trijumf nije mogao da prođe bez uticaja Nikole Jokića! Nakon što je Brus Braun postigao poene za 125:124, Filadelfija je imala još 5,3 sekunde za poslednji napad na utakmici. Domaći tim je pozvao tajm-aut i nacrtao akciju, a Nikola Jokić je odmah pročitao šta će odigrati. Dok je gledao kako njegovi saigrači izlaze na parket, srpski centar je video tim Filadelfije i
