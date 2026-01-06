SAD traže kontrolu nad Grenlandom, Poljska podseća na smisao NATO-a

Visoki zvaničnik Bele kuće Stiven Miler izjavio je da je preuzimanje kontrole nad Grenlandom zvanični stav američke vlade, obrazlažući to bezbednosnim potrebama NATO-a.

Reagujući na takve poruke iz Vašingtona prema teritoriji Danske, poljski premijer Donald Tusk poručio je da Kopenhagen može da računa na solidarnost Evrope i upozorio da Alijansa gubi smisao ukoliko dolazi do pretnji među članicama. Zahtev Vašingtona Zamenik šefa kabineta američkog predsednika, Stiven Miler, izjavio je za Si-En-En (CNN) da je američko polaganje prava na kontrolu nad Grenlandom „zvanični stav vlade Sjedinjenih Američkih Država“. On je naveo da je