Badnji dan je jedan od najlepših i najsadržajnijih praznika u hrišćanskoj tradiciji.

Predstavlja poslednji dan Božićnog posta i neposrednu pripremu za proslavu rođenja Isusa Hrista. Ime ovog praznika potiče od reči „bdeti“, jer se uoči Božića nekada bdilo i s nestrpljenjem iščekivala radosna vest. Za Badnji dan vezan je veliki broj običaja i narodnih verovanja koji vode poreklo iz daleke prošlosti, spajajući hrišćansku duhovnost sa starim narodnim tradicijama. Svečanost počinje u rano jutro, pre izlaska sunca, kada domaćin sa muškim naslednicima