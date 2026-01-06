Bez KAZNE za parkiranje! Evo kada je parking u zonama u Beogradu BESPLATAN

JKP „Parking servis“ saopštio je da tokom božićnih praznika neće biti kontrole niti naplate parkiranja u zoniranim delovima Beograda.

Besplatno parkiranje važi na Badnji dan i Božić, 6. i 7. januara 2026. godine, pa vozači ta dva dana mogu bez kazne da ostave vozilo u zonama. Iz „Parking servisa“ navode i da će tokom praznika biti zatvoreni šalteri za rad sa strankama u ulicama:– Takovska 31– Mileševska 51– Milutina Milankovića 134g S druge strane, sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“ radiće bez prekida i po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za