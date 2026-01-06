Došao početkom decembra, otpušten posle samo osam mečeva i 31 dana: Seltik traži novog trenera

Vilfred Nansi više nije trener Seltika, objavio je klub iz Glazgova.

Francuski stručnjak proveo je rekordno mali vremenski period na klupi škotskog giganta. Došao je 4. decembra, a napustio je klupu 5. januara. Dakle, za to vreme vodio je tim na svega osam utakmica i za to vreme ostvario tek dve pobede uz čak šest poraza. Glave mu je došao poslednji poraz od Renždersa u "Old firm" derbiju. Seltik je na svom stadionu izgubio 1:3 i to je bila kap koja je prelila čašu. - Seltik objavljuje da je doneta odluka o prekudu saradnje sa