Izmene linija gradskog prevoza u Beogradu

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Usled leda i snega koji je pao tokom noći, došlo je do privremenih izmena u gradskom saobraćaju u Beogradu, rečeno je medijima u gradskom Sekretarijatu za javni prevoz. linija 32 saobraća trasom Višnjička – Maršala Tita, dok je linija 18 preusmerena preko Bačke, Autokomande, Mokroluške i Vojislava Ilića.

Linija 82 ide sa Zemunske do Tošinog bunara, a onda redovnom trasom. Linija 65 skraćena je do Bogoslovije, odnosno kružnog toka Mije Kovačevića, dok linija 38 saobraća skraćenom trasom do garaže pogona Kosmaj. Linija Eko 2 saobraća preusmereno preko Cara Dušana. Za linije 9A, 78 i 83 uvedene su izmene od ulice Admirala Geprata – 9A je skraćena do Zelenog venca, dok su 78 i 83 preusmerene na auto-put preko Gazele, Kneza Miloša do Nemanjine, a potom dalje redovnom
