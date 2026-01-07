U Loznici 10.500 ljudi bez struje, najugroženiji će dobijti agregate

Nedeljnik pre 23 minuta
U Loznici 10.500 ljudi bez struje, najugroženiji će dobijti agregate

U Loznici je bez struje oko 10.500 ljudi, a ako snabdevanje ne bude normalizovano tokom večeri, najugroženijima će biti dostavljeni agregati, navode iz Sektora za vanredne situacije, prenosi Radio-Televizija Srbije.

Pripadnici tog sektora MUP-a su iz obližnjeg vikend-naselja evakuisali tri osobe. Građane su pozvali da ne prilaze Drini iz znatiželje, jer postoji opasnost od skliznu u reku ili da dođe do naglog povećanja vodostaja zbog ispuštanja vode iz prepunog Zvorničkog jezera. poplavljena vikend naselja Juče popodne i rano jutros Drina se izlila u nebranjenom području i poplavila je vikend naselja od Ljubovije do Loznice. Situacija u priobalju Drine se u međuvremenu
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Sneg i ledena kiša u Srbiji: Na istoku crveni meteo-alarm, poplave i nestanak struje u više regiona

Sneg i ledena kiša u Srbiji: Na istoku crveni meteo-alarm, poplave i nestanak struje u više regiona

Euronews pre 3 minuta
Novi snežni talas – evakuisano 14 osoba, deo potrošača Mačvanskog i Kolubarskog okruga bez struje

Novi snežni talas – evakuisano 14 osoba, deo potrošača Mačvanskog i Kolubarskog okruga bez struje

RTS pre 33 minuta
Zbog snega problemi u snabdevanju strujom u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu

Zbog snega problemi u snabdevanju strujom u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu

Sputnik pre 3 sata
Stiže struja u Mačvu i Podrinje: Do kraja dana popravke na mreži u okolini Loznice i Valjeva

Stiže struja u Mačvu i Podrinje: Do kraja dana popravke na mreži u okolini Loznice i Valjeva

Euronews pre 3 sata
Struja se uskoro vraća u Loznicu: Vanredna odbrana na Drini, ministarka Mesarović na licu mesta

Struja se uskoro vraća u Loznicu: Vanredna odbrana na Drini, ministarka Mesarović na licu mesta

Telegraf pre 3 sata
Elektrodistribucija: Ekipe danonoćno na terenu u valjevskom i lozničkom kraju

Elektrodistribucija: Ekipe danonoćno na terenu u valjevskom i lozničkom kraju

N1 Info pre 4 sati
Elektrodistribucija Srbije: Ekipe na terenu saniraju kvarove, najteže u selima kod Loznice i Valjeva

Elektrodistribucija Srbije: Ekipe na terenu saniraju kvarove, najteže u selima kod Loznice i Valjeva

Beta pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPLoznicaLjubovija

Društvo, najnovije vesti »

Bez preke potrebe ne krećite na put. Teška mehanizacija u borbi sa mećavom kod Zlatibora: Veje jakim intenzitetom (foto)

Bez preke potrebe ne krećite na put. Teška mehanizacija u borbi sa mećavom kod Zlatibora: Veje jakim intenzitetom (foto)

Blic pre 14 minuta
Prekid autobuskog saobraćaja u beogradskom naselju Žarkovo zbog snega

Prekid autobuskog saobraćaja u beogradskom naselju Žarkovo zbog snega

Danas pre 34 minuta
Samo uz meze "nabockamo" 1.000 kalorija! A tek ako jedete sve po redu... Evo detaljno za svaki omiljeni zalogaj u Srba

Samo uz meze "nabockamo" 1.000 kalorija! A tek ako jedete sve po redu... Evo detaljno za svaki omiljeni zalogaj u Srba

Blic pre 54 minuta
Mešarović posetila ugrožena područja u Srbiji i razgovarala sa meštanima: "Doneti su zaključci o hitnim neophodnim…

Mešarović posetila ugrožena područja u Srbiji i razgovarala sa meštanima: "Doneti su zaključci o hitnim neophodnim aktivnostima" (foto)

Blic pre 39 minuta
Zaboravite so: Jednostavan kućni trik topi led na stepenicama za nekoliko sekundi

Zaboravite so: Jednostavan kućni trik topi led na stepenicama za nekoliko sekundi

Danas pre 1 sat