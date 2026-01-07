Vučić: Nadamo da ćemo kupiti bar još pet odsto akcija u NIS, Rafinerija bi trebalo za 10 dana da počne da radi

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će Srbija u narednom periodu moći da kupi bar još pet odsto akcija u Naftnoj industriji Srbije (NIS), jer bi tada imala punu kontrolu nad onim što bude radio većinski vlasnik.

"Ja se nadam da ćemo u narednom periodu, po prvi put vam to kažem, moći da kupimo bar još pet odsto akcija u NIS-u, jer tada bismo imali puni uticaj i punu kontrolu nad onim što bi većinski vlasnik radio i pitali bismo se za nešto. Ne bismo bili tamo neko ko se krije iza zavese i ne odlučuje ni o čemu. Jer nam je važno da imamo 34 odsto, više od trećine, pošto tada možete da imate uvid u finansije i u sve drugo", rekao je Vučić. Istakao je da će to biti njegov cilj