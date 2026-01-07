Tradicionalno lomljenje česnice ispred Hrama Svetog Save u Beogradu

Na platou ispred Hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu tradicionalno je organizovano lomljenje božićne česnice koja je i ove godine imala 33 zlatna dukata u čast godina Isusa Hrista.

Lomljenju česnice, u organizaciji pekara Srbije, prisustvovao je veliki broj vernika. Pre lomljenja česnice, sveštenstvo Hrama Svetog Save osveštalo je česnicu. Lomljenju česnice je prethodila liturgija koju je na Božićno jutro predvodio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Božić, zajedno sa Vaskrsom, predstavlja jedan od najvećih hrišćanskih praznika i praznuje se kao uspomena na dan rođenja Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Srpska pravoslavna crkva