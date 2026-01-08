Tramp: SAD će obnoviti Venecuelu na veoma profitabilan način, nadzor bi mogao da traje godinama

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će "samo vreme pokazati" koliko dugo će SAD da održava nadzor nad Venecuelom.

Tramp je dodao da će SAD "obnoviti Venecuelu na veoma profitabilan način", navodeći da će koristiti i prodavati naftu kako bi smanjile cene i obezbedile novac koji je "očajnički potreban" Venecueli. Američki predsednik je takođe rekao da se SAD "vrlo dobro slažu" sa vladom privremene predsednice Venecuele Delsi Rodrigez. U utorak je Tramp predstavio plan za rafiniranje i prodaju do 50 miliona barela venecuelanske nafte, koji je prethodno bio blokiran u zemlji zbog