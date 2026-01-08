Tramp: SAD će obnoviti Venecuelu na veoma profitabilan način, nadzor bi mogao da traje godinama

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tramp: SAD će obnoviti Venecuelu na veoma profitabilan način, nadzor bi mogao da traje godinama

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će "samo vreme pokazati" koliko dugo će SAD da održava nadzor nad Venecuelom.

Tramp je dodao da će SAD "obnoviti Venecuelu na veoma profitabilan način", navodeći da će koristiti i prodavati naftu kako bi smanjile cene i obezbedile novac koji je "očajnički potreban" Venecueli. Američki predsednik je takođe rekao da se SAD "vrlo dobro slažu" sa vladom privremene predsednice Venecuele Delsi Rodrigez. U utorak je Tramp predstavio plan za rafiniranje i prodaju do 50 miliona barela venecuelanske nafte, koji je prethodno bio blokiran u zemlji zbog
Kako Evropljani mogu "spasiti" Grenland od Trampa? U igri četiri moguća scenarija

Euronews pre 14 minuta
Vesti online pre 35 minuta
Akcije evropske odbrambene industrije rastu zbog previranja u Venecueli i trvenja oko Grenlanda

Bloomberg Adria pre 1 sat
Rubio: Sledeće nedelje razgovori sa danskim zvaničnicima o Grenlandu

NIN pre 1 sat
Trampove pretnje Grenlandom uzdrmale Evropu i NATO: Upaljen crveni alarm, kredibilitet saveza ugrožen

Mondo pre 1 sat
Četiri scenarija za Grenland: Šta Evropa može da uradi povodom Trampovih pretnji

NIN pre 1 sat
Četiri su opcije, jedna je i vojna: Kako će Evropa pokušati da spasi Grenland od Trampa?

Danas pre 2 sata
VenecuelaDonald Trampnafta

Evropske vlade optužene da finansiraju Putinov rat uvozom ruskog tečnog gasa Novo

REUC pre 20 minuta
Grejem: Tramp dao zeleno svetlo za predlog zakona o „paklenim sankcijama" protiv Rusije

Danas pre 5 minuta
Kako Evropljani mogu "spasiti" Grenland od Trampa? U igri četiri moguća scenarija

Euronews pre 14 minuta
Zaharova: Vojska i vojni objekti Zapada u Ukrajini – legitimni ciljevi Moskve

Sputnik pre 19 minuta
FOTO Ovo je ubijena majka troje dece zbog koje je Amerika na nogama: „Bila je puna ljubavi"

Nova pre 5 minuta