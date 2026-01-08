Šta piše u optužnici protiv ministra kulture Srbije u slučaju Generalštab?

U optužnom predlogu koji je protiv ministra kulture u Vladi Srbije Nikole Selakovića podiglo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), Selaković i još tri osobe sumnjiče da su falsifikovali dokumenta i zloupotrebili službeni položaj kako bi kompleks Generalštaba u centru Beograda izgubio status kulturnog dobra.

Pored Selakovića, optužnim predlogom obuhvaćeni su i Slavica Jelača, zaposlena u Ministarstvu kulture na funkciji vršioca dužnosti sekretara, Goran Vasić, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Aleksandar Ivanović, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda. U optužnom predlogu u koji je Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid, svi oni terete se za izvršenje krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja. Osim za