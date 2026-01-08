Evropa sprema odgovor Americi

Evropski saveznici, uključujući Francusku i Nemačku, rade na planu zajedničke reakcije u slučaju da Sjedinjene Američke Države (SAD) pokušaju da ostvare pretnju o preuzimanju Grenlanda, navodeći da bi takav potez Vašingtona izazvao duboke poremećaje u NATO i produbio jaz između Vašingtona i Brisela.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro rekao je da će to pitanje biti tema sastanka sa šefovima diplomatije Nemačke i Poljske kasnije tokom dana. “Želimo da preduzmemo akciju, ali želimo da to uradimo sa našim evropskim partnerima”, rekao je Baro francuskom Inter radiju. Izvor u nemačkoj vladi odvojeno je kazao da Berlin blisko radi sa ostalim evropskim zemljama i Danskom o narednim koracima u vezi sa Grenlandom. Visoki evropski zvaničnik, koji je tražio