SAD se povlače iz 66 međunarodnih organizacija

Vreme pre 1 sat
SAD se povlače iz 66 međunarodnih organizacija

Među 66 organizacija iz kojih je povlačenje najavio Donald Tramp su i dva Haška tribunala i Venecijanska komisija

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp doneo je odluku da se SAD povuče iz 66 međunarodnih organizacija, među kojima je i učešće u dva Haška tribunala i u Venecijanskoj komisiji, navedeno je u saopštenju Bele kuće. SAD napuštaju Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale. Sa sedištem u Hagu, ova struktura se bavi gonjenjem međunarodnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji tokom balkanskih ratova, kao i genocida u Ruandi, nakon što su
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Cvijanović: Još jedan pozitivan antiglobalistički potez Trampa

Cvijanović: Još jedan pozitivan antiglobalistički potez Trampa

RTV pre 9 minuta
Bela kuća: SAD napuštaju dva međunarodna tribunala u Hagu i Venecijansku komisiju

Bela kuća: SAD napuštaju dva međunarodna tribunala u Hagu i Venecijansku komisiju

RTS pre 2 sata
Tramp najavio povlačenje: "Ne služe američkim interesima" - SAD izlaze iz više od 60 međunarodnih organizacija

Tramp najavio povlačenje: "Ne služe američkim interesima" - SAD izlaze iz više od 60 međunarodnih organizacija

Večernje novosti pre 2 sata
SAD povlače podršku za Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u Hagu , RCC, Venecijansku komisiju SE...

SAD povlače podršku za Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u Hagu , RCC, Venecijansku komisiju SE...

N1 Info pre 3 sata
SAD se povlače iz 66 međunarodnih organizacija, među kojima su i dva Haška tribunala i Venecijanska komisija

SAD se povlače iz 66 međunarodnih organizacija, među kojima su i dva Haška tribunala i Venecijanska komisija

Newsmax Balkans pre 3 sata
SAD povlače podršku za Haški tribunal, RCC, Venecijansku komisiju SE

SAD povlače podršku za Haški tribunal, RCC, Venecijansku komisiju SE

Beta pre 3 sata
Tramp odlučio: Amerika se povlači iz Haškog tribunala i prekida finansiranje

Tramp odlučio: Amerika se povlači iz Haškog tribunala i prekida finansiranje

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HagJugoslavijaBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Cvijanović: Još jedan pozitivan antiglobalistički potez Trampa

Cvijanović: Još jedan pozitivan antiglobalistički potez Trampa

RTV pre 9 minuta
Grenland: Opozicija poziva na direktne pregovore sa SAD bez Danske

Grenland: Opozicija poziva na direktne pregovore sa SAD bez Danske

RTV pre 14 minuta
Tramp: SAD bi mogle godinama da kontrolišu Venecuelu i njene prihode od nafte

Tramp: SAD bi mogle godinama da kontrolišu Venecuelu i njene prihode od nafte

N1 Info pre 4 minuta
Danska pozdravila dijalog sa SAD: Ništa o Grenlandu bez Grenlanda

Danska pozdravila dijalog sa SAD: Ništa o Grenlandu bez Grenlanda

Danas pre 9 minuta
Obrt Upozorio ga da "pazi na sebe", sad se raduje susretu: Tramp razgovarao sa predsednikom Kolumbije, uskoro sastanak u Beloj…

Obrt Upozorio ga da "pazi na sebe", sad se raduje susretu: Tramp razgovarao sa predsednikom Kolumbije, uskoro sastanak u Beloj kući

Blic pre 9 minuta