SAD se povlače iz 66 međunarodnih organizacija

Među 66 organizacija iz kojih je povlačenje najavio Donald Tramp su i dva Haška tribunala i Venecijanska komisija

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp doneo je odluku da se SAD povuče iz 66 međunarodnih organizacija, među kojima je i učešće u dva Haška tribunala i u Venecijanskoj komisiji, navedeno je u saopštenju Bele kuće. SAD napuštaju Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale. Sa sedištem u Hagu, ova struktura se bavi gonjenjem međunarodnih zločina počinjenih u bivšoj Jugoslaviji tokom balkanskih ratova, kao i genocida u Ruandi, nakon što su