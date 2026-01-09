Od januara 2026. veće osnovice za uplatu PIO doprinosa

IndeksOnline pre 53 minuta
Od januara 2026. veće osnovice za uplatu PIO doprinosa

Od januara 2026. godine primenjuju se nove osnovice za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), koje su uvećane za 11,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Građani koji samostalno uplaćuju doprinose mogu da biraju jednu od 13 ponuđenih osnovica osiguranja, nezavisno od stepena stručne spreme. Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne zarade u Republici Srbiji u prethodnih 12 meseci, odnosno 51.297 dinara, dok je najviša osnovica pet prosečnih plata i iznosi 732.820 dinara.
