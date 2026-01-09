Od januara 2026. veće osnovice za uplatu PIO doprinosa

Od januara 2026. godine primenjuju se nove osnovice za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), koje su uvećane za 11,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Građani koji samostalno uplaćuju doprinose mogu da biraju jednu od 13 ponuđenih osnovica osiguranja, nezavisno od stepena stručne spreme. Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne zarade u Republici Srbiji u prethodnih 12 meseci, odnosno 51.297 dinara, dok je najviša osnovica pet prosečnih plata i iznosi 732.820 dinara. S obzirom na to da stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 24