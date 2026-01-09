PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

Od uplate za januar 2026. godine važe nove osnovice osiguranja u Srbiji, koje su za 11,6 odsto više u odnosu na prethodnu godinu i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica, saopštio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 51.297 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 732.820 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24 odsto, što znači da će mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje biti u rasponu od 12.311,28 do 175.876,80 dinara. Za građane koji se
