Danas je Sveti Stefan: Svetac koji se pamti kao prvi mučenik hrišćanske vere

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Danas je Sveti Stefan: Svetac koji se pamti kao prvi mučenik hrišćanske vere

Treći dan Božića u pravoslavnom kalendaru posvećen je Svetom Stefanu.

Stefan Prvomučenik, čiji se praznik obeležava 9. januara, poznat je i kao Sveti Stefan Arhiđakon i smatra se prvom krsnom slavom u godini. Bio je jedan od sedmorice đakona koji su služili u prvim danima hrišćanstva. Prema biblijskim zapisima, Stefan je izabran zajedno sa ostalim đakonima kako bi pomagao siromašnima. Poreklom je bio Jevrejin, živeo je u grčkim krajevima i govorio grčkim jezikom. Bio je u rodbinskoj vezi sa apostolom Pavlom, koji u to vreme još nije
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Danas je Sveti Stefan: Svetac koji se pamti kao prvi mučenik hrišćanske vere

Danas je Sveti Stefan: Svetac koji se pamti kao prvi mučenik hrišćanske vere

Glas Šumadije pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Grčka

Zabava, najnovije vesti »

Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Danas pre 13 minuta
Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Radio 021 pre 13 minuta
Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Ko je Reza Pahlavi, izgnani sin poslednjeg iranskog kralja

Južne vesti pre 7 minuta
Ribe, Rak i Jarac u januaru 2026. pred finansijski udarom: Zatvorite novčanike

Ribe, Rak i Jarac u januaru 2026. pred finansijski udarom: Zatvorite novčanike

Luftika pre 7 minuta
Ovako je porodica Divac proslavila Božić u Los Anđelesu: Tu su Petra i Luka, a na stolu pogače: Novak Đoković odmah reagovao…

Ovako je porodica Divac proslavila Božić u Los Anđelesu: Tu su Petra i Luka, a na stolu pogače: Novak Đoković odmah reagovao

Blic pre 12 minuta