"Kaja nije posebno pametna niti učena, ali čak bi i ona trebalo da shvati da ne postoji protivvazdušna odbrana protiv hipersonične rakete 'Orešnik`, kaže Dmitrijev

MOSKVA - Šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev poručio je danas šefici diplomatije EU Kaji Kalas, da ne postoje sistemi protivvazdušne odbrane sposobni da presretnu raketu Orešnik. "Kaja (Kalas) nije posebno pametna niti učena, ali čak bi i ona trebalo da shvati da ne postoji protivvazdušna odbrana protiv hipersonične rakete