Više od 46.000 prekršaja za 14 dana kontrole saobraćaja

RTK pre 2 sata
Više od 46.000 prekršaja za 14 dana kontrole saobraćaja

Za 14 dana akcije pojačane kontrole saobraćaja kontrolisano je preko 125.000 vozila i otkriveno više od 46.000 prekršaja, izjavio je Mladen Nikolić iz Uprave saobraćajne policije.

On je za Tan‌jug rekao da je 7. centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja bila usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisnog prevoza dece.
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

MUP: Svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu

MUP: Svaki peti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu

Radio 021 pre 52 minuta
Svako peto kontrolisano vozilo prekoračilo brzinu: Stigli rezultati akcije saobraćajne policije tokom praznika, isključeno…

Svako peto kontrolisano vozilo prekoračilo brzinu: Stigli rezultati akcije saobraćajne policije tokom praznika, isključeno 2.705 pijanih vozača

Nova pre 2 sata
MUP: Tokom praznične kontrole otkriveno skoro 50.000 saobraćajnih prekršaja

MUP: Tokom praznične kontrole otkriveno skoro 50.000 saobraćajnih prekršaja

Serbian News Media pre 2 sata
Saobraćajna policija u dvonedeljnoj akciji otkrila 48.902 prekršaja, svaki peti vozač kažnjen zbog prekoračenja brzine

Saobraćajna policija u dvonedeljnoj akciji otkrila 48.902 prekršaja, svaki peti vozač kažnjen zbog prekoračenja brzine

Newsmax Balkans pre 2 sata
Za dve nedelje pojačane kontrole saobraćaja otkriveno gotovo 49.000 prekršaja, evo koji su najčešći razlozi

Za dve nedelje pojačane kontrole saobraćaja otkriveno gotovo 49.000 prekršaja, evo koji su najčešći razlozi

InfoKG pre 2 sata
MUP: Za 15 dana otkriveno 48.902 prekršaja u saobraćaju

MUP: Za 15 dana otkriveno 48.902 prekršaja u saobraćaju

B92 pre 2 sata
MUP: Sankcionisano skoro 50.000 prekršaja, najviše zbog prekoračenja brzine

MUP: Sankcionisano skoro 50.000 prekršaja, najviše zbog prekoračenja brzine

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Regioni, najnovije vesti »

U mioničkom kraju uspostavljeno redovno snabdevanje strujom

U mioničkom kraju uspostavljeno redovno snabdevanje strujom

N1 Info pre 6 minuta
U 15 opština nema struje, u pojedinim selima i bez vode šesti dan: Gde je sve u Srbiji vanredna situacija zbog snega?

U 15 opština nema struje, u pojedinim selima i bez vode šesti dan: Gde je sve u Srbiji vanredna situacija zbog snega?

Danas pre 47 minuta
Ovo su gradovi u koje putnici najviše vole da lete: Er Srbija objavila statistiku za 2025. godinu

Ovo su gradovi u koje putnici najviše vole da lete: Er Srbija objavila statistiku za 2025. godinu

Aero.rs pre 46 minuta
Poreska uprava i Putevi Srbije upozoravaju: Ćuvajte se sumnjivih imejl i SMS poruka o neplaćenim poorezima i kaznama

Poreska uprava i Putevi Srbije upozoravaju: Ćuvajte se sumnjivih imejl i SMS poruka o neplaćenim poorezima i kaznama

RTV pre 47 minuta
Salihi: Pajaziti neka pita Stojanču za asfaltiranje u Rakovcu

Salihi: Pajaziti neka pita Stojanču za asfaltiranje u Rakovcu

Bujanovačke pre 52 minuta