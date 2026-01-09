Više od 46.000 prekršaja za 14 dana kontrole saobraćaja

Za 14 dana akcije pojačane kontrole saobraćaja kontrolisano je preko 125.000 vozila i otkriveno više od 46.000 prekršaja, izjavio je Mladen Nikolić iz Uprave saobraćajne policije.

On je za Tan‌jug rekao da je 7. centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja bila usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotreba mobilnog telefona, nepropisnog prevoza dece.