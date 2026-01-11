Iran grmi: "Izgrednik i terorista stoje iza haosa"

Sjedinjene Američke Države i Izrael žele da poseju haos u Iranu tako što naređuju nerede, izjavio je danas iranski predsednik Masud Pezeškijan i pozvao Irance da se distanciraju od "izgrednika i terorista".

Prema njegovim rečima, "teroristi" na protestima povezani su sa stranim silama koje "ubijaju nedužne ljude, spaljuju džamije i napadaju javnu imovinu", prenosi Rojters. "Država je spremna da sasluša svoj narod", rekao je Pezeškijan, dodajući da je vlada odlučna da reši ekonomske probleme naroda. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da su Sjedinjene Američke Države spremne da pomognu iranskom narodu, bez preciziranja kako bi ta pomoć mogla da izgleda, u