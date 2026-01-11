Iran grmi: "Izgrednik i terorista stoje iza haosa"

B92 pre 1 sat
Iran grmi: "Izgrednik i terorista stoje iza haosa"

Sjedinjene Američke Države i Izrael žele da poseju haos u Iranu tako što naređuju nerede, izjavio je danas iranski predsednik Masud Pezeškijan i pozvao Irance da se distanciraju od "izgrednika i terorista".

Prema njegovim rečima, "teroristi" na protestima povezani su sa stranim silama koje "ubijaju nedužne ljude, spaljuju džamije i napadaju javnu imovinu", prenosi Rojters. "Država je spremna da sasluša svoj narod", rekao je Pezeškijan, dodajući da je vlada odlučna da reši ekonomske probleme naroda. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da su Sjedinjene Američke Države spremne da pomognu iranskom narodu, bez preciziranja kako bi ta pomoć mogla da izgleda, u
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Uživo: Naoružani Kurdi upali u Iran i napali snage bezbednosti! Garda hitno reagovala, umešala se Turska! "Biće sve nasilnije"…

Uživo: Naoružani Kurdi upali u Iran i napali snage bezbednosti! Garda hitno reagovala, umešala se Turska! "Biće sve nasilnije" (video)

Kurir pre 13 minuta
Pezeškijan: SAD i Izrael žele da u Iranu poseju haos tako što organizuju nerede

Pezeškijan: SAD i Izrael žele da u Iranu poseju haos tako što organizuju nerede

Politika pre 1 sat
"SAD i Izrael hoće da u poseju haos u Iranu" Pezeškijan: Organizuju nerede, ali država je spremna da sasluša svoj narod

"SAD i Izrael hoće da u poseju haos u Iranu" Pezeškijan: Organizuju nerede, ali država je spremna da sasluša svoj narod

Večernje novosti pre 1 sat
Iran upozorava Trampa

Iran upozorava Trampa

Vesti online pre 3 sata
Trampove pretnje Iranu podigle Izrael u stanje pripravnosti

Trampove pretnje Iranu podigle Izrael u stanje pripravnosti

Nova pre 3 sata
Izrael u stanju pojačane pripravnosti zbog moguće američke invazije na Iran

Izrael u stanju pojačane pripravnosti zbog moguće američke invazije na Iran

NIN pre 3 sata
Iran upozorio Vašington da će uzvratiti na svaki napad udarima na Izrael i baze SAD

Iran upozorio Vašington da će uzvratiti na svaki napad udarima na Izrael i baze SAD

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelRojtersDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Ukrajinski obaveštajci: Kadirov je u bolnici, stanje mu se naglo pogoršalo

Ukrajinski obaveštajci: Kadirov je u bolnici, stanje mu se naglo pogoršalo

Vesti online pre 14 minuta
Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da naprave dogovor pre nego što bude prekasno

Tramp: Predlažem kubanskim vlastima da naprave dogovor pre nego što bude prekasno

Sputnik pre 8 minuta
Ukrajinski dronovi pogodili Voronjež: Jedna osoba poginula, tri ranjene

Ukrajinski dronovi pogodili Voronjež: Jedna osoba poginula, tri ranjene

NIN pre 14 minuta
Britanski ministar odbrane otkrio kojeg bi svetskog lidera kidnapovao

Britanski ministar odbrane otkrio kojeg bi svetskog lidera kidnapovao

Danas pre 14 minuta
Uživo: Naoružani Kurdi upali u Iran i napali snage bezbednosti! Garda hitno reagovala, umešala se Turska! "Biće sve nasilnije"…

Uživo: Naoružani Kurdi upali u Iran i napali snage bezbednosti! Garda hitno reagovala, umešala se Turska! "Biće sve nasilnije" (video)

Kurir pre 13 minuta