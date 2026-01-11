5 reči direktno iz američkog zatvora Maduro se oglasio prvi put nakon hapšenja: Hiljade ljudi na ulicama Karakasa

Noseći transparente sa porukom "Želimo ih natrag", oko hiljadu pristalica marširalo je juče ulicama Karakasa skandirajući "Maduro i Silija su naša porodica!" "Nećemo odmoriti ni minut dok ne vratimo predsednika", izjavila je Delsi Rodrigez Svrgnuti venecuelski predsednik Nikolas Maduro juče je preko svojih advokata iz američkog zatvora poručio da je dobro i da nastavlja borbu, dok je američki Stejt department pozvao Amerikance da napuste Venezuelu zbog nestabilne