5 reči direktno iz američkog zatvora Maduro se oglasio prvi put nakon hapšenja: Hiljade ljudi na ulicama Karakasa

Blic pre 2 sata
5 reči direktno iz američkog zatvora Maduro se oglasio prvi put nakon hapšenja: Hiljade ljudi na ulicama Karakasa
Noseći transparente sa porukom "Želimo ih natrag", oko hiljadu pristalica marširalo je juče ulicama Karakasa skandirajući "Maduro i Silija su naša porodica!" "Nećemo odmoriti ni minut dok ne vratimo predsednika", izjavila je Delsi Rodrigez Svrgnuti venecuelski predsednik Nikolas Maduro juče je preko svojih advokata iz američkog zatvora poručio da je dobro i da nastavlja borbu, dok je američki Stejt department pozvao Amerikance da napuste Venezuelu zbog nestabilne
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Sputnik pre 20 minuta
"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

Pravda pre 1 sat
Maduro iz zatvorske ćelije poručio: Mi smo borci, dobro smo

Maduro iz zatvorske ćelije poručio: Mi smo borci, dobro smo

NIN pre 1 sat
Džon Hili: Kidnapovao bih Putina

Džon Hili: Kidnapovao bih Putina

Politika pre 1 sat
Maduro iz ćelije najavio osvetu: Počeo lov na Amerikance, Stejt Department im naložio da hitno napuste zemlju (video)

Maduro iz ćelije najavio osvetu: Počeo lov na Amerikance, Stejt Department im naložio da hitno napuste zemlju (video)

Mondo pre 2 sata
Maduro iz zatvora u SAD poručio: Dobro smo, mi smo borci

Maduro iz zatvora u SAD poručio: Dobro smo, mi smo borci

Newsmax Balkans pre 2 sata
Oglasio se Maduro iz zatvorske ćelije

Oglasio se Maduro iz zatvorske ćelije

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

SAD će možda da ukinu još neke sankcije Venecueli sledeće nedelje da se olakša prodaja nafte

SAD će možda da ukinu još neke sankcije Venecueli sledeće nedelje da se olakša prodaja nafte

Nova ekonomija pre 5 minuta
Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Vesti online pre 0 minuta
Iran upozorava Trampa

Iran upozorava Trampa

Vesti online pre 5 minuta
Ova 60-godišnja raketa je najsporija na svetu, ali je i dalje u upotrebi

Ova 60-godišnja raketa je najsporija na svetu, ali je i dalje u upotrebi

Blic pre 10 minuta
Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

NIN pre 5 minuta