Maduro iz zatvora u SAD poručio: Dobro smo, mi smo borci

Newsmax Balkans pre 1 sat
Maduro iz zatvora u SAD poručio: Dobro smo, mi smo borci

Nikolas Maduro Gera, sin uhapšenog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, izjavio je da je njegov otac poručio iz zatvorske ćelije u Sjedinjenim Američkih Državama da su on i njegova supruga Silija Flores, koja se nalazi u istoj pritvorskoj jedinici u Njujorku, "dobro" i da su oni "borci".

"Dobro smo. Mi smo borci. Ne budite tužni", preneo je Nikolas Maduro Gera reči svog oca na video-snimku koji je objavila vladajuća Ujedinjena socijalistička stranka Venecuele, navodeći da su mu to preneli Madurovi advokati, prenosi "Figaro". Nikolas Maduro i Silija Flores izvedeni su 3. januara iz Venecuele u vojnoj operaciji specijalnih američkih snaga, nakon čega su uhapšeni i smešteni u pritvorsku jedinicu u Njujorku, a u tom gradu im je 5. januara počelo
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

Pravda pre 9 minuta
5 reči direktno iz američkog zatvora Maduro se oglasio prvi put nakon hapšenja: Hiljade ljudi na ulicama Karakasa

5 reči direktno iz američkog zatvora Maduro se oglasio prvi put nakon hapšenja: Hiljade ljudi na ulicama Karakasa

Blic pre 1 sat
Maduro iz ćelije najavio osvetu: Počeo lov na Amerikance, Stejt Department im naložio da hitno napuste zemlju (video)

Maduro iz ćelije najavio osvetu: Počeo lov na Amerikance, Stejt Department im naložio da hitno napuste zemlju (video)

Mondo pre 1 sat
Oglasio se Maduro iz zatvorske ćelije

Oglasio se Maduro iz zatvorske ćelije

Vesti online pre 1 sat
"Mi smo borci" prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - obratio se svom narodu ovim rečima (video)

"Mi smo borci" prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - obratio se svom narodu ovim rečima (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Maduro iz zatvorske ćelije poručio: Mi smo borci, dobro smo

Maduro iz zatvorske ćelije poručio: Mi smo borci, dobro smo

RTV pre 2 sata
Maduro poslao prvu poruku iz zatvora u Njujorku! Obratio se narodu Venecuele snažnim rečima! Hiljade ljudi maršira Karakasom…

Maduro poslao prvu poruku iz zatvora u Njujorku! Obratio se narodu Venecuele snažnim rečima! Hiljade ljudi maršira Karakasom tražeći njegovu slobodu!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkVenecuelaBorčaNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Nevreme širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi i trajekti, kamioni u zastoju

Nevreme širom Evrope: Otkazani letovi, vozovi i trajekti, kamioni u zastoju

RTV pre 29 minuta
Tramp: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov

Tramp: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov

Blic pre 9 minuta
Britanija pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Britanija pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Sputnik pre 34 minuta
"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

"Mi smo borci" Prvo oglašavanje Madura iz zatvora u Njujorku - Obratio se svom narodu ovim rečima (video)

Pravda pre 9 minuta
Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama

Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama

Sputnik pre 4 minuta