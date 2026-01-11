Vanredna situacija zbog snega proglašena u još dve opštine u Srbiji

Vanredna situacija zbog vremenskim nepogoda proglašena je u još dve opštine u Srbiji, pa je ova mera trenutno preduzeta ukupno u 11 lokalnih samouprava.

Ova mera proglašena je u Lučanima i Ivanjici zbog obilnih padavina i ledene kiše, rekao je u nedelju za Radio-televiziju Srbije Aleksandar Radosavljević, zamenik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije. Kako javlja RTS, na području opštine Lučani oko 2.000 građana nema struju. Prethodno je vanredna situacija već uvedena u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku i delu Prijepolja.
