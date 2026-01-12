Kome je sinoć dodeljena nagrada Zlatni globus?

Nedeljnik pre 4 sati
Kome je sinoć dodeljena nagrada Zlatni globus?

Na dodeli Zlatnih globusa nagradu za najbolji film u kategoriji drame dobilo je ostvarenje „Hamnet“ rediteljke Kloe Džao.

Priznanje za najbolju komediju pripalo je filmu „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) Pola Tomasa Andersona, koji je nagradu dobio i u kategoriji režije. Zlatni globus za najboljeg glumca u kategoriji drame osvojio je Vagner Moura, dok je za najbolju glumicu proglašena Džesi Bakli. U kategoriji komedije ili mjuzikla, za najboljeg glumca je proglašen Timoti Šalame, a za najbolju glumicu Rouz Birn. Brazilski film „The Secret Agent“ proglašen je za
