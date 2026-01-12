Tramp, Grenland i dve zaprege sa psima

Vesti online pre 58 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Tramp, Grenland i dve zaprege sa psima

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da SAD moraju da preuzmu Grenland, a ne da ga zakupe, tvrdeći da ta arktička teritorija nema adekvatnu odbranu.

Tokom razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu „Er fors van“ u nedelju uveče, Tramp je upitan o Grenlandu i o tome da li su Sjedinjene Države dale ponudu Danskoj za preuzimanje te teritorije. „Nisam to uradio. U suštini, njihova odbrana su dve zaprege sa psima. Znate li to?“, rekao je Tramp. Američki lider dodao je da SAD treba da uzmu Grenland „Ako mi ne uzmemo Grenland, uzeće ga Rusija ili Kina. Mi nećemo dozvoliti to, to utiče na NATO. Ali, znate, njima
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Kina se prvi put oglasila o Trampovim pretnjama Iranu! Krenule kontrademonstracije, gradovima odjekuje "Smrt Americi", raste…

Kina se prvi put oglasila o Trampovim pretnjama Iranu! Krenule kontrademonstracije, gradovima odjekuje "Smrt Americi", raste broj mrtvih (foto, video)

Kurir pre 7 minuta
Tramp: Iran predložio pregovore

Tramp: Iran predložio pregovore

Beta pre 28 minuta
Iranski ministar: Spremni smo za pregovore sa SAD, ali na ravnopravnoj osnovi

Iranski ministar: Spremni smo za pregovore sa SAD, ali na ravnopravnoj osnovi

Sputnik pre 42 minuta
Stotine mrtvih i hiljade uhapšenih demonstranata u Iranu, internet isključen

Stotine mrtvih i hiljade uhapšenih demonstranata u Iranu, internet isključen

Biznis.rs pre 47 minuta
Arakči: Situacija potpuno pod kontrolom, neredi opravdanje za intervenciju Trampa

Arakči: Situacija potpuno pod kontrolom, neredi opravdanje za intervenciju Trampa

Euronews pre 57 minuta
Tramp: Iran predložio pregovore

Tramp: Iran predložio pregovore

Radio sto plus pre 12 minuta
Tramp: Iran predložio pregovore

Tramp: Iran predložio pregovore

Serbian News Media pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NATONECKinaRusijaDanskaGrenlandDonald Trampvestisvetsad

Svet, najnovije vesti »

U Londonu, Parizu i Istanbulu masovni skupovi podrške protestima u Iranu

U Londonu, Parizu i Istanbulu masovni skupovi podrške protestima u Iranu

RTV pre 7 minuta
Trodnevna žalost u Iranu, demonstranti nastavljaju proteste – Tramp preti vojnom intervencijom, tvrdi da Teheran traži…

Trodnevna žalost u Iranu, demonstranti nastavljaju proteste – Tramp preti vojnom intervencijom, tvrdi da Teheran traži pregovore

RTS pre 7 minuta
Kalas najavljuje nove sankcije Iranu

Kalas najavljuje nove sankcije Iranu

NIN pre 7 minuta
Novo pravilo na granicama EU izazvaće haos, putnici bi mogli satima čekati na provere?

Novo pravilo na granicama EU izazvaće haos, putnici bi mogli satima čekati na provere?

Danas pre 8 minuta
Kina se prvi put oglasila o Trampovim pretnjama Iranu! Krenule kontrademonstracije, gradovima odjekuje "Smrt Americi", raste…

Kina se prvi put oglasila o Trampovim pretnjama Iranu! Krenule kontrademonstracije, gradovima odjekuje "Smrt Americi", raste broj mrtvih (foto, video)

Kurir pre 7 minuta