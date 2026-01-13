200.000 dinara za mehaničare i zidare, 4.600 evra u IT sektoru: 15% manje plate, dva zanimanja najtraženija

Mondo pre 7 minuta  |  Uroš Matejić
200.000 dinara za mehaničare i zidare, 4.600 evra u IT sektoru: 15% manje plate, dva zanimanja najtraženija

Prema podacima Infostudovih sajtova za zapošljavanje i karijerni razvoj ( Poslovi Infostud, HelloWorld i Startuj Infostud) tržište rada u Srbiji je tokom 2025. godine ušlo u fazu vidljivog usporavanja, koje se najjasnije ogleda u manjem broju objavljenih oglasa.

Tokom 2025. objavljeno je ukupno 62.632 oglasa za posao, što je za oko 15% manje nego u 2024. godini. Iako je broj oglasa manji, struktura potražnje pokazuje da su potrebe privrede i dalje jasno definisane, ali da se zapošljavanje sprovodi opreznije i selektivnije. Najviše oglasa objavljeno je u oblasti trgovine, zatim u proizvodnji, kao i u uslužnim delatnostima i zanatima. Među pet najtraženijih oblasti nalaze se još IT sektor i ugostiteljstvo. Ovaj redosled
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Infostud: U 2025. u Srbiji objavljeno 15 odsto manje poslovnih oglasa nego u 2024.

Infostud: U 2025. u Srbiji objavljeno 15 odsto manje poslovnih oglasa nego u 2024.

N1 Info pre 47 minuta
Tržište rada usporava: 15% manje oglasa nego prošle godine

Tržište rada usporava: 15% manje oglasa nego prošle godine

Nedeljnik pre 42 minuta
Tržište rada u Srbiji: Manji broj oglasa za posao

Tržište rada u Srbiji: Manji broj oglasa za posao

Vesti online pre 22 minuta
Koji radnici su bili među najtraženijima prošle godine: Zidarima nuđena plata do 226.000 dinara

Koji radnici su bili među najtraženijima prošle godine: Zidarima nuđena plata do 226.000 dinara

NIN pre 37 minuta
Infostud: U Srbiji u 2025. objavljeno 15 odsto manje poslovnih oglasa nego 2024.

Infostud: U Srbiji u 2025. objavljeno 15 odsto manje poslovnih oglasa nego 2024.

Danas pre 1 sat
Najtraženiji prodavci i magacioneri Infostud: U Srbiji u 2025. godini skoro 15 odsto manje oglasa za posao zidarima i…

Najtraženiji prodavci i magacioneri Infostud: U Srbiji u 2025. godini skoro 15 odsto manje oglasa za posao zidarima i mehaničarima se nudi i do 2.000 evra

Dnevnik pre 47 minuta
Bez fakulteta, a plata preko 200.000 dinara: Ovo su trenutno najplaćeniji poslovi u Srbiji

Bez fakulteta, a plata preko 200.000 dinara: Ovo su trenutno najplaćeniji poslovi u Srbiji

Kurir pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Infostud

Ekonomija, najnovije vesti »

Pokrenuta inicijativa za izgradnju Islamskog centra u Novom Pazaru, prema planovima najvećeg u Evropi

Pokrenuta inicijativa za izgradnju Islamskog centra u Novom Pazaru, prema planovima najvećeg u Evropi

Blic pre 7 minuta
U prošloj godini pao broj oglasa za posao za 15%

U prošloj godini pao broj oglasa za posao za 15%

Biznis i finansije pre 1 minut
Počeo transport sirove nafte iz Hrvatske do rafinerije u Pančevu

Počeo transport sirove nafte iz Hrvatske do rafinerije u Pančevu

Slobodna Evropa pre 7 minuta
Telekom Srbija preuzima 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC

Telekom Srbija preuzima 80 odsto udela u kompaniji Mondo INC

Radio sto plus pre 7 minuta
Sve manje oglasa za posao u Srbiji, ovo su najtraženija zanimanja

Sve manje oglasa za posao u Srbiji, ovo su najtraženija zanimanja

BizLife pre 2 minuta