Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru: Primećene kako se "motaju" i kuju pakleni plan

Mondo pre 52 minuta  |  Mihajlo Sfera
Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru: Primećene kako se "motaju" i kuju pakleni plan

Policija je uhapsila dve žene zbog sumnje da su počinile krivično delo krađa, tako što su 11. januara opljačkale doktorku i bivšu poslanicu Nadu Macuru.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, Nada Macura je pokradena u gradskom prevozu u Beogradu na liniji 78, dok je putovala ka Banjici. Naime, kada je izašla iz autobusa na stanici kod pijace, primetila je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice. Nada Macura je odmah slučaj prijavila policiji, a kako je za medije rekao izvor blizak istrazi, primetila je sumnjivo kretanje, ali, iako nije videla sam trenutak krađe,
