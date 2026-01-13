Kina nakon Trampove najave o carinama zbog trgovine sa Iranom: "Tarifni ratovi nemaju pobednika"

Kina se u utorak obavezala da će "čvrsto štititi" svoje interese nakon što je američki predsednik Donald Tramp naredio svojoj administraciji da uvede tarife od 25 posto za sve zemlje koje posluju s Iranom. "Tarifni ratovi nemaju pobednika i Kina će čvrsto štititi svoja legitimna i zakonita prava i interese", rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning novinarima u Pekingu. Naglašavajući mir na Bliskom istoku, Mao je rekla da Peking podržava