N1 Info pre 2 sata  |  Anadolija
Kina nakon Trampove najave o carinama zbog trgovine sa Iranom: "Tarifni ratovi nemaju pobednika"
Kina se u utorak obavezala da će "čvrsto štititi" svoje interese nakon što je američki predsednik Donald Tramp naredio svojoj administraciji da uvede tarife od 25 posto za sve zemlje koje posluju s Iranom. "Tarifni ratovi nemaju pobednika i Kina će čvrsto štititi svoja legitimna i zakonita prava i interese", rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Ning novinarima u Pekingu. Naglašavajući mir na Bliskom istoku, Mao je rekla da Peking podržava
