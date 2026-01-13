Temperatura u plusu

Vreme u Srbiji danas će biti umereno do potpuno oblačno i malo toplije, uz najvišu temperaturu od jednog do sedam stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i najavio od srede slabljenje jutarnjeg mraza, a od petka košavu.

Prema prognozi RHMZ, ujutru i pre podne na severu i istoku Srbije mestimično će padati slab sneg, a ponegde je moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lokalno i lediti na tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Do petka je najavljeno suvo i toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i otapanje snežnog pokrivača, kao i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.