Brnabić: „EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno“

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne misli da je preterano bitna posete Beogradu devet poslanika iz Spoljno političkog odbora Evropskog parlamenta, "misim da su bitne posete zvaničnika koji se najave ili ih pozoveta, a onda dogovarate datum" .

"To su bitne posete, a ne ako neko dođe tako turistički i bane vam na vrata. Nismo ih ni pozvali ni dogovarali, niti su nas konsultovali oko datuma", rekla je Brnabić za Radio televiziju Srbije(RTS), na konstataciju da ni ona ni predsednik države Aleksandar Vučić u vreme posete neće biti u Beogradu. Ona je dodala da "pretpostavlja da EU parlamentarcima nije naročitno važno da se vide sa nama" i veruje da će se sastati u Skupštini Srbije sa "blokaderima iz bivše vlasti, sa kojima su tražili dva sastanka". Navela je da je jedan sa poslaničkim grupama, a "blokaderi iz bivše vlasti su tražili još jedan pojedinačni sastanak sa njima, pretpostavljam da ih je sramota da pred svim ostalim poslaničkim grupama kažu ono što nameravaju". Na kometare da je postupak vlasti odustajanje od evrointegracija, uzvratila je da evroparlametaraca ima nekoliko stotina,"pa što su (njih devet) relevantni, predsednik Vučić je juče razgovarao telefonom sa predsednikom Evropskog saveta".

Brnabić: Ne zadiremo u nezavisnost pravosuđa, to su tehničke izmene u korist građana

Predsednica Supštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da izmene seta pravosudnih zakona, koje su na dnevnom redu današnjeg skupštinskog zasedanja, ne zadiru "ni u jednom delu ni trenutku" u samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudova, već su predložene da bi se povećala efikasnost pravosuđa i građanima učinio lakši pristup pravdi.

"To smo mi obezbedili ustavnim amandmanima i to ne može da se manja zakonima. Svaki onaj koji kaže da to radimo da bi zadirali u nezvisnost našeg pravosudnog siteme ne govori istinu", rekla je Brnabić za Radio televeziju Srbije (RTS).

Dodala je da su to "neke tehničke, administrativne izmene" i, kao primer, navela da se Treći osnovni sud u Beogradu deli da bi se deo nadležnosti preneo na novoformirani Četvrti osnovni sud.