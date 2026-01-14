Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno
"To su bitne posete, a ne ako neko dođe tako turistički i bane vam na vrata. Nismo ih ni pozvali ni dogovarali, niti su nas konsultovali oko datuma", rekla je Brnabić za Radio televiziju Srbije(RTS), na konstataciju da ni ona ni predsednik države Aleksandar Vučić u vreme posete neće biti u Beogradu.
Ona je dodala da "pretpostavlja da EU parlamentarcima nije naročitno važno da se vide sa nama" i veruje da će se sastati u Skupštini Srbije sa "blokaderima iz bivše vlasti, sa kojima su tražili dva sastanka".
Navela je da je jedan sa poslaničkim grupama, a "blokaderi iz bivše vlasti su tražili još jedan pojedinačni sastanak sa njima, pretpostavljam da ih je sramota da pred svim ostalim poslaničkim grupama kažu ono što nameravaju".
Na kometare da je postupak vlasti odustajanje od evrointegracija, uzvratila je da evroparlametaraca ima nekoliko stotina,"pa što su (njih devet) relevantni, predsednik Vučić je juče razgovarao telefonom sa predsednikom Evropskog saveta".
(Beta, 14.01.2026)