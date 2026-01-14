Vanredna situacija u osam opština

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je jutros da je snabdevanje strujom u Srbiji relativno stabilizovano i normalizovano, dodajući da je vanredna situacija i dalje na snazi u osam lokalnih samouprava. „Vanrena situacija je ukinuta u Prijepolju i u Loznici, tako da je sada i dalje na snazi u Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Majdanpeku, Sjenici, Ivanjici i na delu teritorije opštine Lučani“, rekao je Dačić za TV Pink. On je naveo i da je