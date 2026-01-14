Vanredna situacija u osam opština

Danas pre 13 minuta  |  FoNet
Vanredna situacija u osam opština
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je jutros da je snabdevanje strujom u Srbiji relativno stabilizovano i normalizovano, dodajući da je vanredna situacija i dalje na snazi u osam lokalnih samouprava. „Vanrena situacija je ukinuta u Prijepolju i u Loznici, tako da je sada i dalje na snazi u Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Majdanpeku, Sjenici, Ivanjici i na delu teritorije opštine Lučani“, rekao je Dačić za TV Pink. On je naveo i da je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vanredna situacija i dalje na snazi u osam opština

Vanredna situacija i dalje na snazi u osam opština

N1 Info pre 23 minuta
Dačić: Vanredna situacija u osam opština, u petak ponovo sednica Štaba

Dačić: Vanredna situacija u osam opština, u petak ponovo sednica Štaba

RTV pre 1 sat
Dačić: Vanredna situacija u osam opština

Dačić: Vanredna situacija u osam opština

Vesti online pre 8 minuta
Dačić: Vanredna situacija u osam opština, u petak ponovo sednica Štaba

Dačić: Vanredna situacija u osam opština, u petak ponovo sednica Štaba

Euronews pre 1 sat
Dačić: Vanredna situacija u osam opština, u petak nova sednica Štaba

Dačić: Vanredna situacija u osam opština, u petak nova sednica Štaba

Newsmax Balkans pre 28 minuta
Problemi sa snegom i ledom u osam opština, nova sednica Republičkog štaba za vanredne situacije u petak

Problemi sa snegom i ledom u osam opština, nova sednica Republičkog štaba za vanredne situacije u petak

Radio 021 pre 1 sat
Dačić: Vanredno u 8 lokalnih samouprava, u delu Majdanpeka nema struje

Dačić: Vanredno u 8 lokalnih samouprava, u delu Majdanpeka nema struje

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićMajdanpekSjenicaZvornikMinistar unutrašnjih poslovaIvanjicaPrijepoljeValjevoLoznicavanredna situacijaLučaniMali Zvornik

Politika, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO Uglješa Mrdić u Skupštini obrazložio sve svoje predloge o izmenama zakona: Opozicija ismejala i njega i Nikolu…

BLOG UŽIVO Uglješa Mrdić u Skupštini obrazložio sve svoje predloge o izmenama zakona: Opozicija ismejala i njega i Nikolu Selakovića

Nova pre 3 minuta
"Došla žena da peva, oni je gađaju ledenicama" Vučić o napadu na Anu Bekutu: "Da ovde ide kuče ili mače, i da ga gađa neko…

"Došla žena da peva, oni je gađaju ledenicama" Vučić o napadu na Anu Bekutu: "Da ovde ide kuče ili mače, i da ga gađa neko, šta biste uradili" (video)

Blic pre 3 minuta
Vučić posle razgovora sa Bin Zajedom: Već znam ko će biti partner NIS-a

Vučić posle razgovora sa Bin Zajedom: Već znam ko će biti partner NIS-a

RTS pre 3 minuta
Kancelarija: Kosovska policija napala trojicu mladića na punktu kod Bistrice

Kancelarija: Kosovska policija napala trojicu mladića na punktu kod Bistrice

NIN pre 3 minuta
Vanredna sednica parlamenta Srbije, na dnevnom redu set pravosudnih zakona

Vanredna sednica parlamenta Srbije, na dnevnom redu set pravosudnih zakona

Sputnik pre 3 minuta