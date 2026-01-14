Preminuo Mark Brnović, kandidat za ambasadora SAD u Srbiji

Brnović je ranije isticao da je sin imigranata koji su iz bivše Jugoslavije pobegli od komunizma

FENIKS – Bivši državni tužilac američke savezne države Arizona, istaknuti političar i nekadašnji kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Mark Brnović preminuo je u 59. godini, potvrdila je danas njegova porodica. „Sa dubokom tugom porodica Brnović saopštava da je Mark Brnović preminuo. Najpoznatiji kao 26. državni tužilac Arizone, savezni i državni tužilac i borac za pravdu, za nas će zauvek ostati upamćen kao voljeni otac, suprug, sin i brat”,