EU pripremila 20. paket sankcija za Rusiju i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas najavila je novi, 20. paket sankcija protiv Moskve i kredit od 90 milijardi evra za Kijev u naredne dve godine.

Kalas je istakla da će EU Ukrajini odobriti zajam od 90 milijardi evra za finansiranje funkcionisanja države i odbrane, dok se istovremeno radi na 20. paketu sankcija protiv Rusije, koji bi trebalo da bude finalizovan do kraja februara. "Predsednik Rusije Vladimir Putin će pregovore shvatiti ozbiljno samo ako ga na to primoramo", poručila je Kalas, dodajući da Rusija ima ambicije koje prevazilaze Ukrajinu i da EU mora dodatno da unapredi svoju odbrambenu spremnost,