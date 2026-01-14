EU pripremila 20. paket sankcija za Rusiju i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Radio 021 pre 45 minuta  |  Tanjug
EU pripremila 20. paket sankcija za Rusiju i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas najavila je novi, 20. paket sankcija protiv Moskve i kredit od 90 milijardi evra za Kijev u naredne dve godine.

Kalas je istakla da će EU Ukrajini odobriti zajam od 90 milijardi evra za finansiranje funkcionisanja države i odbrane, dok se istovremeno radi na 20. paketu sankcija protiv Rusije, koji bi trebalo da bude finalizovan do kraja februara. "Predsednik Rusije Vladimir Putin će pregovore shvatiti ozbiljno samo ako ga na to primoramo", poručila je Kalas, dodajući da Rusija ima ambicije koje prevazilaze Ukrajinu i da EU mora dodatno da unapredi svoju odbrambenu spremnost,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 mlrd evra za Ukrajinu

UKRAJINSKA KRIZA: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 mlrd evra za Ukrajinu

RTV pre 25 minuta
Jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na Rostov na Donu

Jedna osoba poginula u napadu ukrajinskog drona na Rostov na Donu

RTV pre 55 minuta
Beže sa položaja, miniraju rovove: Krah Ukrajinaca u Harkovskoj oblasti

Beže sa položaja, miniraju rovove: Krah Ukrajinaca u Harkovskoj oblasti

Pravda pre 1 sat
Kalas: EU sprema sankcije Rusiji i kredit za Ukrajinu

Kalas: EU sprema sankcije Rusiji i kredit za Ukrajinu

Vesti online pre 20 minuta
Kalaš: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 mlrd evra za Ukrajinu

Kalaš: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 mlrd evra za Ukrajinu

Euronews pre 55 minuta
Kalas: EU sprema paket sankcija Rusiji i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Kalas: EU sprema paket sankcija Rusiji i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Newsmax Balkans pre 35 minuta
Kalas: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

Kalas: EU sprema 20. paket sankcija Rusiji i kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu

NIN pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinKreditiMoskvaUkrajinaEURusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Kran pao na putnički voz, na desetine poginulih

Kran pao na putnički voz, na desetine poginulih

Danas pre 0 minuta
(Foto, video) "Spremni smo!" Ogromne razmere krvoprolića u Iranu, bolnice pune ubijenih, Amerikancima stiglo dramatično…

(Foto, video) "Spremni smo!" Ogromne razmere krvoprolića u Iranu, bolnice pune ubijenih, Amerikancima stiglo dramatično upozorenje: "Bežite odmah"

Blic pre 0 minuta
Francuska otvara konzulat na Grenlandu usred tenzija sa SAD

Francuska otvara konzulat na Grenlandu usred tenzija sa SAD

Nova pre 0 minuta
(VIDEO) Kran pao na putnički voz na Tajlandu, najmanje 22 poginulih

(VIDEO) Kran pao na putnički voz na Tajlandu, najmanje 22 poginulih

N1 Info pre 0 minuta
Drama u avionu: jake turbulencije pri sletanju iz Abu Dabija, ima povređenih

Drama u avionu: jake turbulencije pri sletanju iz Abu Dabija, ima povređenih

Blic pre 0 minuta