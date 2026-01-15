Pravedni gnev, brutalna odmazda

Odgovor uzdrmane teokratije na novu građansku pobunu očekivano je surov: čak i zvanični izvori govore o oko 2.000 mrtvih. Ali kolaps režima teško da će ubrzati vazdušni udari kojima, uz ostalo, Teheranu preti Tramp

Jedno od zlatnih pravila narkodilerskog biznisa – ovekovečeno i u replici koju u filmu Lice s ožiljkom izgovara Elvira Henkok (Mišel Fajfer), devojka Tonija Montane (Al Paćino, naravno) – kaže „Nemoj da se radiš vlastitim zalihama“ (Don’t get high on your own supply). Ali moć je droga jača od bilo kog narkotika, a Donald Tramp njom je trenutno opijen više no ikad, u skladu s progresijom svake vrste zavisnosti. Nakon ekspeditivnog uklanjanja venecuelanskog samodršca