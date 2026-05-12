Zelenski: Nije bilo primirja na frontu

„Rusija se sprema za nove napade” – tvrdi Zelenski

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da na frontu nisu prestala borbena dejstva i da Rusija priprema nove napade. „Danas na frontu nije bilo prekida vatre, vodile su se borbe. Vidimo da se Rusija, nažalost, priprema za nove napade”, rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Suspilne. On je naveo da je održan sastanak ukrajinskog Vrhovnog komandnog štaba, na kojem je glavna tema bila ruska upotreba avio-bombi i jačanje