Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Radio sto plus pre 3 sata
Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Premijer Republike Srpske (RS) Savo Minić (SNSD) je danas potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera Republike Srpske i da ga je vršiteljka dužnosti predsednika RS Ana Trišić Babić obavestila da će on ponovo biti predložen za mandatara za sastavljanje nove entitetske vlade.

Minić je novinarima u Banjaluci rekao da je podneo ostavku radi rekonstrukcije sadašnjeg sastava Vlade RS kojom bi se “obezbedila stabilnost i sigurnost za građane RS”. Minić nije hteo da kaže koji će ministri biti zamenjeni, navodeći da će ih biti nekoliko. On je osporio pravo Ustavnog suda BiH da odlučuje o legitimitetu Vlade RS rekavši da vlasti RS to neće dozvoliti. Kazao je da je njegova odluka da vrati mandat premijera, a potom ponovo bude imenovan za
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS, ali će ponovo biti predložen za mandatara

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS, ali će ponovo biti predložen za mandatara

N1 Info pre 3 sata
Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

NIN pre 2 sata
Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Beta pre 3 sata
Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Minić potvrdio da je podneo ostavku na mesto premijera RS i da će ponovo biti mandatar

Serbian News Media pre 3 sata
Savo Minić: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen - nećemo dozvoliti pravni vakuum u Srpskoj

Savo Minić: Vratio sam mandat, ali biću ponovo predložen - nećemo dozvoliti pravni vakuum u Srpskoj

RTS pre 3 sata
Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio da je vratio mandat, ali da će ponovo biti predložen za mandatara

Premijer Republike Srpske Savo Minić saopštio da je vratio mandat, ali da će ponovo biti predložen za mandatara

Newsmax Balkans pre 4 sati
Savo Minić vratio mandat, ali biće opet predložen za premijera Republike Srpske, Dodik udario po Sarajevu

Savo Minić vratio mandat, ali biće opet predložen za premijera Republike Srpske, Dodik udario po Sarajevu

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjaluka

Balkan, najnovije vesti »

Dodik: Nedopustiva zloupotreba ustavnog uređenja BiH, jer ugrožava prava Srba

Dodik: Nedopustiva zloupotreba ustavnog uređenja BiH, jer ugrožava prava Srba

Sputnik pre 1 minut
Na Mali Božić, u Nikšiću, pokrenuta akcija za pomoć manastiru Preobraženja Gospodnjeg: Zvona za prvu kap vode

Na Mali Božić, u Nikšiću, pokrenuta akcija za pomoć manastiru Preobraženja Gospodnjeg: Zvona za prvu kap vode

Večernje novosti pre 6 minuta
Bisljimi govorio o integraciji zdravstva i obrazovanja, Petković reagovao

Bisljimi govorio o integraciji zdravstva i obrazovanja, Petković reagovao

N1 Info pre 36 minuta
Petković: Izjava Bisljimija opasna, institucije zdravstva i školstva srce ZSO

Petković: Izjava Bisljimija opasna, institucije zdravstva i školstva srce ZSO

RTV pre 51 minuta
(Video) Lančani sudar na auto-putu! Haos u smeru ka Beogradu: niz automobila slupan, hitna na licu mesta

(Video) Lančani sudar na auto-putu! Haos u smeru ka Beogradu: niz automobila slupan, hitna na licu mesta

Blic pre 51 minuta