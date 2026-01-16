Manojlović: Oliver Ivanović je prva žrtva Briselskog sporazuma, odgovornost Beograda, Prištine i međunarodne zajednice

"Oliver Ivanović bio je prva žrtva Briselskog sporazuma. Bio je neko ko se protivio sporazumu i svemu onome što je usledilo. Bio je jedan od najzaslužnijih za to što su Srbi severno od Ibra opstajali ovde", rekao je Manojlović na obeležavanju osam godina od ubistva Olivera Ivanovića.

Govoreći o političkoj sudbini Ivanovića, Manojlović je ocenio da je Oliver, kao čovek koji se borio za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji bio izložen targetiranju u Srbiji.

"Heroju koji se borio za opstanak Srba, vlast u Srbiji je preko svoje ispostave (televizije) Pink crtala metu na čelu. Čoveka koji se zalagao za mir i suživot sa Albancima, ekstremisti iz Prištine su progonili i zatvarali", rekao je Manojlović.

Dodao je i da je međunarodna zajednica, prema njegovim rečima, izneverila Ivanovića.

"Političara evropskog formata, koji je govorio četiri jezika i zalagao se za pomirenje, međunarodna zajednica je pustila niz vodu", izjavio je Manojlović.

Danas se navršava osam godina od ubistva nekadašnjeg lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića koji je ubijen hicima iz vatrenog oružja ispred sedišta te stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Osam godina kasnije taj politički atentat nije rasvetljen pošto počinioci nisu poznati, a godinama su zvaničnici Beograda i Prištine međusobno iznosili optužbe o odgovornosti za to ubistvo.