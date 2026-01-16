Tramp ipak dobio Nobelovu nagradu za mir. Šok na sastanku opozicione venecuelanske liderke i predsednika SAD: "To je znak priznanja za njegovu posvećenost"

Blic pre 6 sati
Tramp ipak dobio Nobelovu nagradu za mir. Šok na sastanku opozicione venecuelanske liderke i predsednika SAD: "To je znak…
Nobelov komitet naglasio je da nagrada ne može da se preda drugoj osobi Ona je nagradu dobila u oktobru Venecuelanska opoziciona liderka i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado sastala se danas prvi put sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, nakon što su Sjedinjene Američke Države svrgle njenog dugogodišnjeg rivala, predsednika te zemlje Nikolasa Madura. Mačado je nakon sastanka otkrila da je lideru SAD uručila Nobelovu nagradu za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaNobelova nagradaNobelova nagrada za mirDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Danas umereno oblačno, na istoku hladnije sa slabim snegom: Najviša dnevna do 10 °C

Danas umereno oblačno, na istoku hladnije sa slabim snegom: Najviša dnevna do 10 °C

Telegraf pre 5 minuta
Snažna oluja pogodila australijsku državu! Bujice nose automobile, na hiljade stanovnika ostalo bez struje, snimci kataklizme…

Snažna oluja pogodila australijsku državu! Bujice nose automobile, na hiljade stanovnika ostalo bez struje, snimci kataklizme obišli svet! (video)

Kurir pre 1 sat
Stravične poplave ubile 19 ljudi! Hitno zatvoren i evakuisan poznati nacionalni park Kruger! Užas u Južnoj Africi! (video)

Stravične poplave ubile 19 ljudi! Hitno zatvoren i evakuisan poznati nacionalni park Kruger! Užas u Južnoj Africi! (video)

Kurir pre 3 sata
Vreme malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Vreme malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Danas pre 4 sati
Avio-saobraćaj u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Avio-saobraćaj u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Danas pre 4 sati