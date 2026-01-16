Tramp ipak dobio Nobelovu nagradu za mir. Šok na sastanku opozicione venecuelanske liderke i predsednika SAD: "To je znak priznanja za njegovu posvećenost"

Nobelov komitet naglasio je da nagrada ne može da se preda drugoj osobi Ona je nagradu dobila u oktobru Venecuelanska opoziciona liderka i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado sastala se danas prvi put sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, nakon što su Sjedinjene Američke Države svrgle njenog dugogodišnjeg rivala, predsednika te zemlje Nikolasa Madura. Mačado je nakon sastanka otkrila da je lideru SAD uručila Nobelovu nagradu za