Srbiji odobreno 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Bloomberg Adria pre 8 sati  |  Bloomberg Adria
Srbiji odobreno 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Srbiji je odobrena druga tranša za uplatu - 56,5 miliona evra, od ukupnog iznosa od 112 miliona evra u okviru predfinansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

On je to ocenio kao potvrdu posvećenosti Beograda da ispuni ciljeve iz Reformske agende. Mali je podsetio da su sredinom prošle godine Srbiji uplaćena prva sredstva Evropske unije, u iznosu od 51,66 miliona evra, u okviru predfinansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, navodeći i da je napredak u ispunjavanju reformske agende "blago usporen zbog domaćih negativnih dešavanja". Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Siniša Mali, PhD, MBA, CFA,
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Novac Evropske komisije za Zapadni Balkan samo na osnovu učinka u reformama (VIDEO)

Novac Evropske komisije za Zapadni Balkan samo na osnovu učinka u reformama (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
"Srbija je lider u reformama u okviru Energetske zajednice"

"Srbija je lider u reformama u okviru Energetske zajednice"

Telegraf pre 8 sati
Macut: Prva tranša pokazatelj da je Vlada posvećena reformama u korist građana

Macut: Prva tranša pokazatelj da je Vlada posvećena reformama u korist građana

RTV pre 8 sati
Đedović Handanović: Plan rasta za Zapadni Balkan potvrđuje reforme u energetici

Đedović Handanović: Plan rasta za Zapadni Balkan potvrđuje reforme u energetici

RTV pre 9 sati
Ministarstvo energetike: Skoro 40 odsto od 56,5 miliona evra iz Plana rasta odobreno je po osnovu mera iz energetskog sektora

Ministarstvo energetike: Skoro 40 odsto od 56,5 miliona evra iz Plana rasta odobreno je po osnovu mera iz energetskog sektora

N1 Info pre 9 sati
EU podržava energetske reforme u Srbiji

EU podržava energetske reforme u Srbiji

Biznis.rs pre 9 sati
Đedović Handanović: Plan rasta za Zapadni Balkan potvrđuje reforme u energetici u Srbiji

Đedović Handanović: Plan rasta za Zapadni Balkan potvrđuje reforme u energetici u Srbiji

Politika pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaSiniša Mali

Politika, najnovije vesti »

Đilas: Iskreno mi je žao što studenti neće sa opozicijom na izbore

Đilas: Iskreno mi je žao što studenti neće sa opozicijom na izbore

Danas pre 1 sat
Samoopredeljenje potrošilo oko milion evra tokom kampanje za lokalne izbore na Kosovu

Samoopredeljenje potrošilo oko milion evra tokom kampanje za lokalne izbore na Kosovu

Danas pre 3 sata
Spremo (YUCOM): Amandmani pokazali da su Mrdićevi zakoni sredstvo protiv TOK-a

Spremo (YUCOM): Amandmani pokazali da su Mrdićevi zakoni sredstvo protiv TOK-a

Danas pre 2 sata
Šta je zaista govorila Suzana Vasiljević: Kako je Vučić pregovarao o dolasku N1 i Junajted grupe u Srbiju

Šta je zaista govorila Suzana Vasiljević: Kako je Vučić pregovarao o dolasku N1 i Junajted grupe u Srbiju

Blic pre 3 sata
Na kojim izbornim temama studenti „čiste“ Vučića i SNS sa političke scene?

Na kojim izbornim temama studenti „čiste“ Vučića i SNS sa političke scene?

Danas pre 3 sata