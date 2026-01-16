Srbiji odobreno 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Srbiji je odobrena druga tranša za uplatu - 56,5 miliona evra, od ukupnog iznosa od 112 miliona evra u okviru predfinansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

On je to ocenio kao potvrdu posvećenosti Beograda da ispuni ciljeve iz Reformske agende. Mali je podsetio da su sredinom prošle godine Srbiji uplaćena prva sredstva Evropske unije, u iznosu od 51,66 miliona evra, u okviru predfinansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, navodeći i da je napredak u ispunjavanju reformske agende "blago usporen zbog domaćih negativnih dešavanja".