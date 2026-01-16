EU podržava energetske reforme u Srbiji

Naša zemlja jedina sa Zapadnog Balkana ispunila uslove za pristupanje jedinstvenom tržištu električne energije

Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije je danas saopštilo da odobrenje za uplatu 56,5 miliona iz Instrumenta za reforme i rast, u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, potvrđuje efikasnost sprovođenja reformi energetike u Srbiji, s obzirom da se gotovo 40 odsto odobrenih sredstava odnosi na transformacije energetskog sektora. Posvećenost ispunjavanju koraka iz Reformske agende Plana rasta EU za Srbiju 2024-2027. potvrđuje i ispunjenost još tri koraka u 2025.