Ministarstvo energetike: Skoro 40 odsto od 56,5 miliona evra iz Plana rasta odobreno je po osnovu mera iz energetskog sektora

N1 Info pre 7 sati  |  Beta
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije je danas saopštilo da odobrenje za uplatu 56,5 miliona evra iz Instrumenta za reforme i rast, u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, potvrđuje efikasnost sprovođenja reformi energetike u Srbiji, s obzirom da se gotovo 40 odsto odobrenih sredstava odnosi na transformacije energetskog sektora.

Posvećenost ispunjavanju koraka iz Reformske agende Plana rasta EU za Srbiju 2024-2027. potvrđuje i ispunjenost još tri koraka u 2025. godini o čemu je juče zvanično obaveštena Evropska komisija, navedeno je u saopštenju. "Srbija je lider u reformama u okviru Energetske zajednice u prethodne tri godine, a sada smo i kroz Plan rasta potvrdili našu posvećenost usklađivanju sa EU politikama u unapređenju energetskog sektora. Blizu 40 odsto odobrenih sredstava iz Plana
