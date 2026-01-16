Macut: Prva tranša pokazatelj da je Vlada posvećena reformama u korist građana

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Macut: Prva tranša pokazatelj da je Vlada posvećena reformama u korist građana

BEOGRAD - Premijer Đuro Macut izjavio je danas, povodom odobrenja prve tranše isplate u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan, da je Vlada Srbije uz apsolutnu podršku i predani rad predsednika Aleksandra Vučića na delu pokazala da je posvećena reformama i da će nastaviti da ispunjava ono na šta se obavezala građanima.

''Pokazali smo da je moguće i da, pored svih izazova sa kojima smo se suočili na unutrašnjem planu, nastavimo da sprovodimo reforme u korist boljeg života građana'', naveo je Macut u objavi na Instagramu. On je čestitao Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu spoljnih poslova, kao i ostalim resornim ministarstvima i institucijama koje, kako je istakao, svojim predanim radom doprinele tome da Srbiji bude odobrena prva tranša iz Instrumenta za reforme i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srbiji odobreno 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Srbiji odobreno 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Bloomberg Adria pre 3 sata
"Srbija je lider u reformama u okviru Energetske zajednice"

"Srbija je lider u reformama u okviru Energetske zajednice"

Telegraf pre 3 sata
Đedović Handanović: Plan rasta za Zapadni Balkan potvrđuje reforme u energetici

Đedović Handanović: Plan rasta za Zapadni Balkan potvrđuje reforme u energetici

RTV pre 4 sati
Ministarstvo energetike: Skoro 40 odsto od 56,5 miliona evra iz Plana rasta odobreno je po osnovu mera iz energetskog sektora

Ministarstvo energetike: Skoro 40 odsto od 56,5 miliona evra iz Plana rasta odobreno je po osnovu mera iz energetskog sektora

N1 Info pre 4 sati
EU podržava energetske reforme u Srbiji

EU podržava energetske reforme u Srbiji

Biznis.rs pre 4 sati
Đedović Handanović: Plan rasta za Zapadni Balkan potvrđuje reforme u energetici u Srbiji

Đedović Handanović: Plan rasta za Zapadni Balkan potvrđuje reforme u energetici u Srbiji

Politika pre 4 sati
Macut čestitao institucijama koje su doprinele da bude odobrena prva tranša iz Instrumenta za reforme i rast

Macut čestitao institucijama koje su doprinele da bude odobrena prva tranša iz Instrumenta za reforme i rast

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanVlada SrbijeEUĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Novosadska opozicija odala poštu Oliveru Ivanoviću na godišnjicu njegovog ubistva

Insajder pre 2 minuta
U Prištini podignuta još jedna optužnica protiv navodnih ratnih zločina

U Prištini podignuta još jedna optužnica protiv navodnih ratnih zločina

Vesti online pre 3 minuta
Kurti nastavlja sa progonom Srba: Tužilaštvo u Prištini optužilo Nadicu Čepkenović zbog navodnih ratnih zločina

Kurti nastavlja sa progonom Srba: Tužilaštvo u Prištini optužilo Nadicu Čepkenović zbog navodnih ratnih zločina

Večernje novosti pre 7 minuta
Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića: Pitanja bez odgovora i zid ćutanja (VIDEO)

Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića: Pitanja bez odgovora i zid ćutanja (VIDEO)

Insajder pre 32 minuta
MUP Kosova objavio uputstvo za strane državljanje koje će stupiti na snagu u martu

MUP Kosova objavio uputstvo za strane državljanje koje će stupiti na snagu u martu

Insajder pre 47 minuta