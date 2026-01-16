Macut: Prva tranša pokazatelj da je Vlada posvećena reformama u korist građana

BEOGRAD - Premijer Đuro Macut izjavio je danas, povodom odobrenja prve tranše isplate u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan, da je Vlada Srbije uz apsolutnu podršku i predani rad predsednika Aleksandra Vučića na delu pokazala da je posvećena reformama i da će nastaviti da ispunjava ono na šta se obavezala građanima.

''Pokazali smo da je moguće i da, pored svih izazova sa kojima smo se suočili na unutrašnjem planu, nastavimo da sprovodimo reforme u korist boljeg života građana'', naveo je Macut u objavi na Instagramu. On je čestitao Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu spoljnih poslova, kao i ostalim resornim ministarstvima i institucijama koje, kako je istakao, svojim predanim radom doprinele tome da Srbiji bude odobrena prva tranša iz Instrumenta za reforme i