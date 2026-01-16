Osam godina od ubistva Olivera Ivanovića – ubice i nalogodavci atentata još nisu poznati
Danas se navršava osam godina od ubistva Olivera Ivanovića, predsednika Građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda.
Oliver Ivanović je ubijen 16. januara 2018. godine ispred prostorija svoje stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice, sa šest hitaca u leđa, što je potvrdio i obdukcioni nalaz. Dovezen je u bolnicu u besvesnom stanju. Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali je Ivanović podlegao povredama. Istrage povodom ovog ubistva vođene su i u Beogradu i u Prištini, a iz Beograda je više puta saopšteno da Priština nije želela da odgovara na upite državnih organa u vezi sa