Direktor CIA u Karakasu: Prva poseta visokog američkog zvaničnika posle hapšenja Madura

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Direktor američke Centralne obaveštajne agencije ( CIA) Džon Retklif razgovarao je u Karakasu sa privremenom predsednicom Venecuele, Delsi Rodrigez o saradnji obaveštajnih službi, ekonomskoj stabilnosti i potrebom da Venecuela više ne bude utočište za američke protivnike, posebno narko-trgovce, saopštili su danas američki zvaničnici.

Reč je o poseti najvišeg američkog zvaničnika toj zemlji i prvoj poseti člana kabineta SAD otkako je američka vojska pre gotovo dve nedelje uhapsila predsednika te zemlje Nikolasa Madura u raciji u glavnom gradu, piše list "Njujork tajms". Sastanak je održan dan nakon što je predsednik SAD Donald Tramp telefonom razgovarao sa Rodrigez, a istog dana kada se susreo i sa liderkom venecuelanske opozicije, Marijom Korinom Mačado. Retklif je u Karakas doputovao po
