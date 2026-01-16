Norvežani šokirani što je Mačado predala nobelovu medalju trumpu: Nobelov komitet naglasio da se nagrada ne može podeliti ili preneti

VEST da je dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado uručila svoju medalju predsedniku SAD Donaldu Trampu izazvala je nevericu u norveškim medijima i stručnoj javnosti.

Foto: Profimedia Tramp, koji je dugo priželjkivao priznanje, primio je medalju od lidera venecuelanske opozicije na sastanku u Beloj kući u četvrtak. Mačado je Trampu uručila medalju u znak priznanja za "njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi". Ona je isključena iz procesa tranzicije vlasti u Venecueli otkako su američke snage svrgnule Nikolasa Madura 3. januara, ali je njegov režim zadržan na vlasti. Američki predsednik, koji tvrdi da nagradu zaslužuje jer